Солист группы "МузАРТ" Кенжебек Жанабилов показал фото с Валерием Меладзе

Казахстанский исполнитель, солист группы "МузАРТ" Кенжебек Жанабилов выложил в соцсети совместное фото с известным российским певцом Валерием Меладзе, передает NUR.KZ.

"Мы как будто одеваемся в одном магазине, сказал он. А вы как думаете?" - написал Жанабилов.

На фото Кенжебек и Валерий Меладзе стоят рядом и улыбаются на камеру. На певцах спортивная одежда в одинаковых тонах.

"Красавчики", "Вы не сказали своему дяде, где купили кепку и очки, его образ оказался неполным", "Передайте привет, Кенжеке", "Вы похожи", "Меладзе совсем седым стал", "Так у вас вкус один получается", - прокомментировали в Сети.

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