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Солист группы "МузАРТ" Кенжебек Жанабилов показал фото с Валерием Меладзе

Опубликовано:

Кенжебек Жанабилов и Валерий Меладзе
Кенжебек Жанабилов и Валерий Меладзе. Фото: instagram.com/kenzhebekmuzart

Казахстанский исполнитель, солист группы "МузАРТ" Кенжебек Жанабилов выложил в соцсети совместное фото с известным российским певцом Валерием Меладзе, передает NUR.KZ.

"Мы как будто одеваемся в одном магазине, сказал он. А вы как думаете?" - написал Жанабилов.

На фото Кенжебек и Валерий Меладзе стоят рядом и улыбаются на камеру. На певцах спортивная одежда в одинаковых тонах.

"Красавчики", "Вы не сказали своему дяде, где купили кепку и очки, его образ оказался неполным", "Передайте привет, Кенжеке", "Вы похожи", "Меладзе совсем седым стал", "Так у вас вкус один получается", - прокомментировали в Сети.

Мы также писали, что певица Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе и порадовала фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166735-solist-gruppy-muzart-kenzhebek-zhanabilov-pokazal-foto-s-valeriem-meladze/

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