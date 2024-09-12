"Вылитая казашка": Анна Данченко в новом образе собрала комплименты в Сети

Казахстанская ведущая Анна Данченко, в совершенстве владеющая государственным языком, удивила фанатов новым фото - они отметили, что не сразу узнали девушку, передает NUR.KZ.

На снимке Анна в серой кофточке, под которую надела синюю рубашку, на ней также темные брюки. Телеведущая смотрит в камеру, слегка улыбаясь.

Фанаты тут же искупали ее в комплиментах, заявив, что Анна изменилась. Они отметили, что минимум косметики подчеркивает ее красоту и делает образ нежным.

"Я тебя не узнала. Совсем другая", "Нет ничего лучше, чем естественность", "Уау, совсем другая, классно", "Вы выглядите совсем юной", "Когда не накрашена, выглядит еще моложе", "Анна, вы самая красивая, привлекательная, не нужен вам макияж, вы как студентка", "Вы тут прям казашка вылитая", - отреагировали в Сети.

Ранее Анна Данченко умилила Сеть школьной фотографией.