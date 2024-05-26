Кендалл Дженнер показала фигуру в бикини
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Супермодель Кендалл Дженнер снялась в бикини на пляже – знаменитость появилась на фото в новой коллекции бренда Calzedonia, передает NUR.KZ.
28-летняя представительница семьи Кардашьян-Дженнер позировала перед камерой в салатовом бикини, которое дополнила золотыми браслетами. Кадры появились в ее аккаунте в Instagram.
Супермодель с полотенцем в руках сфотографировалась на пляже. Визажисты сделали ей естественный макияж, а стилисты – небрежную укладку.
"Никто не может быть такой прелестной, как ты", "Этой девушке нравится ходить без одежды", "Если бы у меня была такая фигура, я бы не носила одежду... совсем", – писали фанаты.
По информации сайта IMDb, Кендалл Дженнер родилась в ноябре 1995 года в Лос-Анжелесе. Вместе с остальными членами своей семьи она участвует в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – на текущий момент шоу насчитывает 20 сезонов.
Помимо этого Кендалл Дженнер является успешной моделью: наряду со съемками в журналах ее можно увидеть и на подиуме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2105499-kendall-dzhenner-pokazala-figuru-v-bikini/