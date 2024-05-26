Кендалл Дженнер показала фигуру в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер снялась в бикини на пляже – знаменитость появилась на фото в новой коллекции бренда Calzedonia, передает NUR.KZ.

28-летняя представительница семьи Кардашьян-Дженнер позировала перед камерой в салатовом бикини, которое дополнила золотыми браслетами. Кадры появились в ее аккаунте в Instagram.

Супермодель с полотенцем в руках сфотографировалась на пляже. Визажисты сделали ей естественный макияж, а стилисты – небрежную укладку.

"Никто не может быть такой прелестной, как ты", "Этой девушке нравится ходить без одежды", "Если бы у меня была такая фигура, я бы не носила одежду... совсем", – писали фанаты.

По информации сайта IMDb, Кендалл Дженнер родилась в ноябре 1995 года в Лос-Анжелесе. Вместе с остальными членами своей семьи она участвует в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – на текущий момент шоу насчитывает 20 сезонов.

Помимо этого Кендалл Дженнер является успешной моделью: наряду со съемками в журналах ее можно увидеть и на подиуме.