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"Как можно так выглядеть, имея троих детей?!": Алсу покрасовалась в платье с высоким разрезом

Опубликовано:

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

41-летняя российская певица Алсу появилась в роскошном вечернем платье, показав стройную фигуру. В свой адрес исполнительница услышала море комплиментов, передает NUR.KZ.

Алсу появилась в черном вечернем платье с высоким разрезом. Волосы певица распустила и нанесла легкий макияж, который подчеркнул ее красоту. Фанаты тут же оценили ее образ.

"Я не понимаю, чего ему не хватало? Ведь красавица, умница, роскошная", "Мне так жалко Яна. Это же с ума можно сойти - потерять такого человека", "Какая красотка Алсу. Эталон женственности, тонкости, сексуальности", "Невероятно, как так можно выглядеть, имея троих детей. Раскройте ваш секрет вечной молодости и красоты?", "Такая благородная и дорогая красота с достоинством", - выразили свое восхищение ее подписчики.

Напомним, Алсу прокомментировала развод с Яном Абрамовым - певица заявила, что в ее жизни начинается новая глава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166369-kak-mozhno-tak-vyglyadet-imeya-troih-detey-alsu-pokrasovalas-v-plate-s-vysokim-razrezom/

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