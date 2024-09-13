"Плагиат на Кайрата Нуртаса?": новый трек Айкына и Назым Абильдиной обсудили в Сети (видео)

Казахстанские исполнители Айкын и Назым Абильдина выпустили новый трек "Улетаю". В Казнете, однако, заметили сходство песни с хитом Кайрата Нуртаса, передает NUR.KZ.

Отрывок композиции Абильдина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На представленном видео Назым едет за рулем по ночному Алматы, напевая песню, релиз которой состоялся сегодня.

Трек записан в дуэте с другим казахстанским исполнителем - Айкыном Толепбергеном.

Несколько пользователей Казнета, однако, быстро услышали в песне Назым и Айкына знакомые ноты.

"Плагиат на Кайрата Нуртаса? Как будто похоже на песню "Көздерің сенің сондай әп-әдемі", - гласит один из комментариев под видео.

В диалог подключился Айкын и отверг обвинения. По словам артиста, их новый хит - это русскоязычная версия композиции Кайрата Нуртаса.

Недавно Айкыну пришлось отвечать на обвинения в соцсети по поводу жены.