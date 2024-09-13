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"Плагиат на Кайрата Нуртаса?": новый трек Айкына и Назым Абильдиной обсудили в Сети (видео)

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Айкын, Назым Абильдина и Кайрат Нуртас
Айкын, Назым Абильдина и Кайрат Нуртас. Фото: instagram: @aikyn, @nazym_abildina, @kair_n

Казахстанские исполнители Айкын и Назым Абильдина выпустили новый трек "Улетаю". В Казнете, однако, заметили сходство песни с хитом Кайрата Нуртаса, передает NUR.KZ.

Отрывок композиции Абильдина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На представленном видео Назым едет за рулем по ночному Алматы, напевая песню, релиз которой состоялся сегодня.

Трек записан в дуэте с другим казахстанским исполнителем - Айкыном Толепбергеном.

Несколько пользователей Казнета, однако, быстро услышали в песне Назым и Айкына знакомые ноты.

"Плагиат на Кайрата Нуртаса? Как будто похоже на песню "Көздерің сенің сондай әп-әдемі", - гласит один из комментариев под видео.

В диалог подключился Айкын и отверг обвинения. По словам артиста, их новый хит - это русскоязычная версия композиции Кайрата Нуртаса.

Недавно Айкыну пришлось отвечать на обвинения в соцсети по поводу жены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2160849-plagiat-na-kayrata-nurtasa-novyy-trek-aykyna-i-nazym-abildinoy-obsudili-v-seti-video/

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