"Плагиат на Кайрата Нуртаса?": новый трек Айкына и Назым Абильдиной обсудили в Сети (видео)
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Казахстанские исполнители Айкын и Назым Абильдина выпустили новый трек "Улетаю". В Казнете, однако, заметили сходство песни с хитом Кайрата Нуртаса, передает NUR.KZ.
Отрывок композиции Абильдина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На представленном видео Назым едет за рулем по ночному Алматы, напевая песню, релиз которой состоялся сегодня.
Трек записан в дуэте с другим казахстанским исполнителем - Айкыном Толепбергеном.
Несколько пользователей Казнета, однако, быстро услышали в песне Назым и Айкына знакомые ноты.
"Плагиат на Кайрата Нуртаса? Как будто похоже на песню "Көздерің сенің сондай әп-әдемі", - гласит один из комментариев под видео.
В диалог подключился Айкын и отверг обвинения. По словам артиста, их новый хит - это русскоязычная версия композиции Кайрата Нуртаса.
Недавно Айкыну пришлось отвечать на обвинения в соцсети по поводу жены.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2160849-plagiat-na-kayrata-nurtasa-novyy-trek-aykyna-i-nazym-abildinoy-obsudili-v-seti-video/