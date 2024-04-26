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"Нет вариантов": Куралай Анарбекова рассказала, почему не выходит замуж

Опубликовано:

Куралай Анарбекова
Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

34-летняя казахстанская актриса и кинопродюсер Куралай Анарбекова провела в Instagram рубрику "Вопрос - ответ" и поведала, в чем причина ее одиночества, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков звезды фильма "Брат или брак" спросил, когда она выйдет замуж, и есть ли у нее варианты. Ответ Анарбековой был отрицательным. Актриса также поделилась мнением о жизни в браке без чувств к человеку.

"Сложный вопрос. Я не знаю, когда. Вариантов нет, боятся. Понимаю, когда девушки под давлением общества (родственников) выходят замуж без любви. Но лучше подождать того, кто истинно ценит, чем потом жалеть всю жизнь", - поделилась мнением Куралай.

Сторис Куралай Анарбековой
Сторис Куралай Анарбековой. Скрин: instagram.com/kuralay_corich

Недавно мы писали о том, что в Шымкенте открыли звездную стену Куралай Анарбековой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2091971-net-variantov-kuralay-anarbekova-rasskazala-pochemu-ne-vyhodit-zamuzh/

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