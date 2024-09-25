"Магия": экс-супруга Моргенштерна примерила нежные образы для новой фотосессии
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Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в своем Instagram новой фотосессией для журнала. Дилара предстала в нежных образах, передает NUR.KZ.
"Моя первая публикация в журнале! Взяли интервью, провели профессиональную съемку, как вам фотографии?" - спросила Дилара своих подписчиков.
Дилара показала фото, снятые для журнала Fashion People. Она запечатлелась в белом платье с длинным шлейфом и других эффектных нарядах.
"Женственная, очень идет этот образ", "Великолепна!", "Шикарная", "Ты красивая девушка", "Прекрасна в любом образе", "Самая красивая девушка", "Клеопатра", "Магия", - отреагировали подписчики.
Ранее рассказавший о депрессии Моргенштерн извинился перед экс-супругой, но не получил прощения.
"Жестокость, ложь, гордыню и корысть не получится оправдать депрессией. Так не бывает. Человек, который хочет получить прощение, просит его лично", - ответила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165962-magiya-eks-supruga-morgenshterna-primerila-nezhnye-obrazy-dlya-novoy-fotosessii/
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