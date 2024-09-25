"Вообще на себя не похожа": Лера Кудрявцева удивила фотографиями со времен юности
Опубликовано:
Популярная ведущая Лера Кудрявцева удивила подписчиков архивными снимками - 53-летняя теледива показала, как выглядела в юности. Фотографии собрали массу откликов, передает NUR.KZ.
От опубликованных Лерой фотографий повеяло ностальгией - телеведущая явно была одета модно для того времени. Повязка на голове, слегка взлохмаченные волосы и леопардовый свитер с накинутым поверх него шарфом - явные атрибуты эстетики 80-х и 90-х годов.
"Шедеврально! Тетя Лера в юности. Ну вот только не надо мне говорить, что у вас подобных фотографий нет. Старая школа, вы здесь?" - обратилась к онлайн-аудитории Кудрявцева.
"Красотка во все времена", "У меня тоже есть фото из того же салона в Усть-Каменогорске", "И ведь 100% была самой модной девчонкой на районе", "Между прочим, модные", "Вообще на себя не похожа", - написали подписчики блога теледивы.
Весной Кудрявцева перенесла операцию - она показывала фотографии в соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165925-voobshche-na-sebya-ne-pohozha-lera-kudryavceva-udivila-fotografiyami-so-vremen-yunosti/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.