"Вообще на себя не похожа": Лера Кудрявцева удивила фотографиями со времен юности

Популярная ведущая Лера Кудрявцева удивила подписчиков архивными снимками - 53-летняя теледива показала, как выглядела в юности. Фотографии собрали массу откликов, передает NUR.KZ.

От опубликованных Лерой фотографий повеяло ностальгией - телеведущая явно была одета модно для того времени. Повязка на голове, слегка взлохмаченные волосы и леопардовый свитер с накинутым поверх него шарфом - явные атрибуты эстетики 80-х и 90-х годов.

"Шедеврально! Тетя Лера в юности. Ну вот только не надо мне говорить, что у вас подобных фотографий нет. Старая школа, вы здесь?" - обратилась к онлайн-аудитории Кудрявцева.

"Красотка во все времена", "У меня тоже есть фото из того же салона в Усть-Каменогорске", "И ведь 100% была самой модной девчонкой на районе", "Между прочим, модные", "Вообще на себя не похожа", - написали подписчики блога теледивы.

Весной Кудрявцева перенесла операцию - она показывала фотографии в соцсети.