"Что за дикая пума?": Юлианна Караулова показала подтянутую фигуру в бикини

Певица и экс-солистка группы "5sta Family" Юлианна Караулова, которая в данный момент отдыхает в Турции, похвасталась фигурой в мини-купальнике в Instagram, передает NUR.KZ.

Свою осень исполнительница хитов "Внеорбитные" и "Ты не такой" начала на турецком курорте Белека. Артистка понежилась на солнце в бикини черного цвета и темных солнцезащитных очках.

Также Юлианна показала атмосферу вокруг отеля и поделилась фотографиями изысканных блюд, которые ей довелось там попробовать.

"Заряжаю батарейки", - подписала публикацию Караулова.

"Вау! Фигура шикарная", "Великолепная Юлианна! Хорошего настроения вам!", "Просто богиня", "Что за дикая пума?", "Питаешься энергией солнца?", "Какой прекрасный отдых", - написали очарованные поклонники в комментариях под постом.

В августе Юлианна Караулова удивляла фанатов фотографиями с Мальдив.