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"Что за дикая пума?": Юлианна Караулова показала подтянутую фигуру в бикини

Опубликовано:

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Певица и экс-солистка группы "5sta Family" Юлианна Караулова, которая в данный момент отдыхает в Турции, похвасталась фигурой в мини-купальнике в Instagram, передает NUR.KZ.

Свою осень исполнительница хитов "Внеорбитные" и "Ты не такой" начала на турецком курорте Белека. Артистка понежилась на солнце в бикини черного цвета и темных солнцезащитных очках.

Также Юлианна показала атмосферу вокруг отеля и поделилась фотографиями изысканных блюд, которые ей довелось там попробовать.

"Заряжаю батарейки", - подписала публикацию Караулова.

"Вау! Фигура шикарная", "Великолепная Юлианна! Хорошего настроения вам!", "Просто богиня", "Что за дикая пума?", "Питаешься энергией солнца?", "Какой прекрасный отдых", - написали очарованные поклонники в комментариях под постом.

В августе Юлианна Караулова удивляла фанатов фотографиями с Мальдив.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165820-chto-za-dikaya-puma-yulianna-karaulova-pokazala-podtyanutuyu-figuru-v-bikini/

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