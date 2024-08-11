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"Отвал всего": Юлианна Караулова удивила поклонников откровенными кадрами с Мальдив

Опубликовано:

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova/

Певица и ведущая шоу "Кто хочет стать миллионером" Юлианна Караулова в данный момент отдыхает на Мальдивах, откуда делится откровенными фото и видео, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад певица опубликовала новый пост, в котором объявила, что отдыхает на Мальдивах.

"Прилетела, чтобы как следует выдохнуть и глубоко вдохнуть. Впереди супер новости и новая веха - не терпится вам рассказать", - написала певица.

Юлианна опубликовала уже несколько постов с отдыха. На кадрах она много позирует и показывает красоты природы.

Больше всего обсуждений вызвал пост, в котором Юлианна лежит только в одних трусиках бикини спиной к камере. Некоторые подписчики поддержали девушку, в то время как другие раскритиковали.

"Все телефон перевернули?", "Ничего лучше я сегодня уже не увижу", "Очень красивая девушка", "Шикарно выглядишь сзади", "Отвал всего", - пишут некоторые подписчики.

Другие, напротив, раскритиковали откровенные видео и фото звезды.

"Я сначала подумал - это Анна Седокова, так как в ее стиле такое выкладывать", "Опустились даже те, кто казался лучшим", "Как-то некрасиво", "Боже, уже никакого стыда не осталось", - пишут они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146753-otval-vsego-yulianna-karaulova-udivila-poklonnikov-otkrovennymi-kadrami-s-maldiv/

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