"Отвал всего": Юлианна Караулова удивила поклонников откровенными кадрами с Мальдив
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Певица и ведущая шоу "Кто хочет стать миллионером" Юлианна Караулова в данный момент отдыхает на Мальдивах, откуда делится откровенными фото и видео, передает NUR.KZ.
Несколько дней назад певица опубликовала новый пост, в котором объявила, что отдыхает на Мальдивах.
"Прилетела, чтобы как следует выдохнуть и глубоко вдохнуть. Впереди супер новости и новая веха - не терпится вам рассказать", - написала певица.
Юлианна опубликовала уже несколько постов с отдыха. На кадрах она много позирует и показывает красоты природы.
Больше всего обсуждений вызвал пост, в котором Юлианна лежит только в одних трусиках бикини спиной к камере. Некоторые подписчики поддержали девушку, в то время как другие раскритиковали.
"Все телефон перевернули?", "Ничего лучше я сегодня уже не увижу", "Очень красивая девушка", "Шикарно выглядишь сзади", "Отвал всего", - пишут некоторые подписчики.
Другие, напротив, раскритиковали откровенные видео и фото звезды.
"Я сначала подумал - это Анна Седокова, так как в ее стиле такое выкладывать", "Опустились даже те, кто казался лучшим", "Как-то некрасиво", "Боже, уже никакого стыда не осталось", - пишут они.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146753-otval-vsego-yulianna-karaulova-udivila-poklonnikov-otkrovennymi-kadrami-s-maldiv/