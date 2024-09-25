"Сосед нужен?": Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте обескуражила фанатов

Российская актриса Настасья Самбурская поделилась в соцсети результатом новой чувственной фотосессии. Эффектные черно-белые снимки пришлись по душе ее фанатам, передает NUR.KZ.

"Говорят, что красота невечна, позаботься ты о душе, Настасьюшка! Но согласитесь, красивой старушкой быть тоже неплохо, да я еще и с жилплощадью, а кому нужна бабка без квартиры?" - написала Настасья под фото.

37-летняя звезда "Универа" показалась в чувственном и нежном образе - актриса появилась на фото в приталенном платье без бретелей с акцентом на пышную грудь. Для образа кинодива выбрала укладку "голливудская волна".

"Настасья будет шикарной бабушкой, как и Софи Лорен", "Сосед нужен?", "Мама дорогая!", "Рано еще вам, Настя, о душе думать. Вы очень красивая и талантливая, поживите в свое удовольствие", "Как же вам идет такой стиль", - отмечено в комментариях под публикацией.

Напомним, в конце августа Настасья Самбурская объявила о помолвке.