"Сосед нужен?": Настасья Самбурская в платье с глубоким декольте обескуражила фанатов
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Российская актриса Настасья Самбурская поделилась в соцсети результатом новой чувственной фотосессии. Эффектные черно-белые снимки пришлись по душе ее фанатам, передает NUR.KZ.
"Говорят, что красота невечна, позаботься ты о душе, Настасьюшка! Но согласитесь, красивой старушкой быть тоже неплохо, да я еще и с жилплощадью, а кому нужна бабка без квартиры?" - написала Настасья под фото.
37-летняя звезда "Универа" показалась в чувственном и нежном образе - актриса появилась на фото в приталенном платье без бретелей с акцентом на пышную грудь. Для образа кинодива выбрала укладку "голливудская волна".
"Настасья будет шикарной бабушкой, как и Софи Лорен", "Сосед нужен?", "Мама дорогая!", "Рано еще вам, Настя, о душе думать. Вы очень красивая и талантливая, поживите в свое удовольствие", "Как же вам идет такой стиль", - отмечено в комментариях под публикацией.
Напомним, в конце августа Настасья Самбурская объявила о помолвке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165763-sosed-nuzhen-nastasya-samburskaya-v-plate-s-glubokim-dekolte-obeskurazhila-fanatov/
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