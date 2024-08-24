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"Разбирают всех": Настасья Самбурская объявила о помолвке

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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская рассказала в соцсети, что выходит замуж во второй раз: ее молодой человек сделал ей предложение руки и сердца, а она ответила согласием, передает NUR.KZ.

О предложении Настасья Самбурская рассказала в своем Instagram-аккаунте: избранник преподнес кольцо прямо во время съемочного процесса.

"Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет", - такой подписью актриса и певица сопроводила пост.

В комментариях поклонницы и поклонники Настасьи поздравляют ее с событием, радуются и шутят:

"Наконец-то, теперь можно говорить "Даже Самбурская вышла замуж, а я еще нет". Поздравляю!", "Глядя на происходящее, управляющая ЗАГСом сказала: "Во времена пошли, разбирают всех! Даже с характером",

"Анастасия, поздравляю вас, до чего ж вы красивая, я видела вашего мужчину в Магадане, вы красивая пара!", "Где-то грустит Антон Мартынов", "Такую женщину нужно хватать и сразу нести на руках в ЗАГС! Поздравляем!" - пишут поклонники творчества Самбурской.

По информации на сайте "Газета.ru", Настасья Самбурская (настоящее имя – Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области. После окончания девяти классов школы она отучилась на парикмахера.

В 2000-х переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После окончания вуза была принята в труппу Театра на Малой Бронной.

Первую роль в кино Самбурская сыграла в 2008 году в фильме "Скажи Лео". Известность ей принес сериал "Универ. Новая общага", начавший выходить в 2011 году, в котором она получила одну из главных ролей – студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской.

В фильмографии Самбурской около 30 ролей в кино и сериалах: "Ласточкино гнездо", "СашаТаня", "Женщины против мужчин", "Пятница", Каникулы президента", "Универ. 10 лет спустя".

С 2012 года Самбурская начала выступать в качестве певицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152491-razbirayut-vseh-nastasya-samburskaya-obyavila-o-pomolvke/

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