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59-летняя мама самого завидного холостяка Казахстана восхитила образом на своем торжестве

Опубликовано:

Валентина Дурумбетова
Валентина Дурумбетова. Фото: instagram.com/valentinadurumbetova

Валентина Дурумбетова, мама бизнесмена и блогера Димаша Адилета, которого называют "самым завидным холостяком Казахстана", отметила 59-й день рождения и собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

В день осеннего равноденствия Дурумбетова встретила свой очередной день рождения. В честь этого события она опубликовала большой пост с благодарностью к мужу, детям и родителям.

"С благодарностью, с любовью в сердце, с улыбкой, со счастливыми слезами, за каждую секунду, за каждую минуту, час, день, месяц, год, что были в моей жизни! С благодарностью лучшим родителям, моим папочке и мамочке, которые подарили мне самое волшебное детство, благодаря которым я выросла добрым человеком! Хочу долго-долго сидеть у папы на коленках и каждый день рассказывать маме свои радости", - написала Валентина.

Обращаясь к супругу, мама Димаша Адилета назвала его своей "любовью и защитой".

"Всегда на моей стороне и за меня! Сильный! Надежный! Моя крепость! Всегда заботящийся, чтобы мы все делали вместе, учились чему-то новому, не сдавались перед трудностями, путешествовали, увлекались, открывали интересное и неизведанное вместе! Я доверяю ему свою жизнь, я доверила ему свое сердце!" - сказала Дурумбетова.

Не забыла она и о троих детях, а также о друзьях и близких.

Валентина опубликовала фотографию в ярком платье с леопардовым принтом - образ вызвал восхищение ее онлайн-аудитории.

"Красотка", "Идеал счастливой женщины", "С днем рождения! Светите", "Ты прекрасна во всех смыслах", - написали восхищенные подписчики.

Ранее Валентина Дурумбетова раскрывала секреты красоты и признавалась, что не мучает лицо уколами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165172-59-letnyaya-mama-samogo-zavidnogo-holostyaka-kazahstana-voshitila-obrazom-na-svoem-torzhestve/

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