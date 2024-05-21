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"Не использую уколы красоты": мама самого завидного холостяка Казахстана раскрыла бьюти-секреты

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Димаш Адилет и Валентина Дурумбетова
Димаш Адилет и Валентина Дурумбетова. Фото: instagram: @dimashadilet, @valentinadurumbetova

48-летняя Валентина Дурумбетова, мама бизнесмена и блогера Димаша Адилета, которого называют "самым завидным холостяком Казахстана", раскрыла секреты красоты, передает NUR.KZ.

Актриса и бизнесвумен призналась - в погоде за красивой внешностью не балуется уколами. По словам Дурумбетовой, она регулярно посещает врача-косметолога - для этого у нее есть специально отведенный день недели.

"Каждый понедельник уже много лет у меня встреча с моим врачом-косметологом", - рассказала мама Димаша Адилета, лежа на кушетке у доктора с маской на лице.

"Я не использую в своем уходе за лицом инвазивные процедуры и всевозможные уколы красоты! Пока обхожусь еженедельным ритуалом, в который входят: очищение, увлажнение, питание, поверхностный пилинг и аппаратный RF-лифтинг", - добавила Валентина.

Ранее мы писали, что фотографии родителей Димаша Адилета вызвали восхищение в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2104506-ne-ispolzuyu-ukoly-krasoty-mama-samogo-zavidnogo-holostyaka-kazahstana-raskryla-byuti-sekrety/

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