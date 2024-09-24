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18-летняя Данэлия Тулешова попозировала в дерзком наряде в Лос-Анджелесе

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Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова попозировала в Лос-Анджелесе в легком летнем наряде, продемонстрировав бирюзовое белье под леопардовым топом, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте Данэлии, можно увидеть ее в дерзком аутфите - казахстанка надела леопардовый топ и джинсы на низкой посадке. Из-под топа проглядывал яркий лиф бирюзового цвета.

Артистка позировала на террасе на фоне солнечного Лос-Анджелеса, а также успела заглянуть в студию звукозаписи.

"Пою и цвету", - подписала публикацию Тулешова.

"Люблю", "Милая", "Красотка моя", "Роскошные снимки", "Данэлия, ты прекрасна! Желаю тебе достичь всего, чего ты хочешь", "Как можно быть такой прекрасной?" - написали восхищенные фанаты.

Недавно Тулешова перепела песню Билли Айлиш и восхитила фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165128-18-letnyaya-daneliya-tuleshova-popozirovala-v-derzkom-naryade-v-los-andzhelese/

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