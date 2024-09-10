Данэлия Тулешова перепела Билли Айлиш и привела фанатов в восторг (видео)

Казахстанская певица Данэлия Тулешова выложила в Сеть свою версию песни Билли Айлиш – кавер в ее исполнении получил массу положительных откликов, передает NUR.KZ.

Любители творчества Тулешовой вновь услышали ее голос – Данэлия решила представить на суд публики свою версию композиции "Wildflower" американской исполнительницы Билли Айлиш с ее последнего студийного альбома. Сидя дома, обняв подушку и вооружившись микрофоном, казахстанская артистка душевно исполнила песню на английском языке, чем изрядно порадовала слушателей.

"Красотка", "Это то, чего мы ждали, Данэлия", "Мы дождались", "Прекрасно, как и всегда", "Давай побольше каверов, пожалуйста", "Моя девочка", "У тебя красивый голос", - написали восхищенные фанаты в комментариях под видео.

Недавно 18-летняя Тулешова попозировала в мини-платье в Лос-Анджелесе.