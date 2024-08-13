"Одно лицо с мамой": дочь Анастасии Заворотнюк вдохновила фанатов нежным летним образом
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вдохновила новыми фото своих подписчиков в Instagram. Они отметили, что девушка имеет очень тонкий вкус и чувство стиля, передает NUR.KZ.
"Сегодня лето, завтра лето и послезавтра тоже лето", - написала Анна.
Подписчики оценили ее образ и эстетику фотографий. Они также отметили сильное сходство Анны с ее звездной мамой - актрисой Анастасией Заворотнюк. Фанаты заявили, что всегда будут помнить яркую и талантливую звезду сериала "Моя прекрасная няня".
"На втором фото вы с вашей мамой одно лицо", "Копия мамочки", "Вы очень сильно похожи на маму. Дай Бог вам всего самого доброго. А маме светлая память", "Какая утонченная красавица", "Восхищаюсь тем, как вы ведете блог!" - пишут комментарии пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148421-odno-lico-s-mamoy-doch-anastasii-zavorotnyuk-vdohnovila-fanatov-nezhnym-letnim-obrazom/