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"Одно лицо с мамой": дочь Анастасии Заворотнюк вдохновила фанатов нежным летним образом

Опубликовано:

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вдохновила новыми фото своих подписчиков в Instagram. Они отметили, что девушка имеет очень тонкий вкус и чувство стиля, передает NUR.KZ.

"Сегодня лето, завтра лето и послезавтра тоже лето", - написала Анна.

Подписчики оценили ее образ и эстетику фотографий. Они также отметили сильное сходство Анны с ее звездной мамой - актрисой Анастасией Заворотнюк. Фанаты заявили, что всегда будут помнить яркую и талантливую звезду сериала "Моя прекрасная няня".

"На втором фото вы с вашей мамой одно лицо", "Копия мамочки", "Вы очень сильно похожи на маму. Дай Бог вам всего самого доброго. А маме светлая память", "Какая утонченная красавица", "Восхищаюсь тем, как вы ведете блог!" - пишут комментарии пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148421-odno-lico-s-mamoy-doch-anastasii-zavorotnyuk-vdohnovila-fanatov-nezhnym-letnim-obrazom/

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