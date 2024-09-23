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"Чем старше, тем моложе": появившаяся в мини-юбке Сиви Махмуди искупалась в комплиментах

Опубликовано:

Сиви Махмуди
Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская исполнительница Сиви Махмуди прошлась в мини-юбке и поразила своих подписчиков в соцсети стройной фигурой. Мама троих детей собрала комплименты от фанатов, передает NUR.KZ.

Сиви прогулялась в костюме с мини-юбкой. Фанаты тут же разглядели ее стройные ноги и отличную фигуру и оставили свои комментарии под публикацией.

"Улыбайся, не доставляй беде удовольствия", - написала Сиви.

"Ножки красивые", "Чем старше, тем моложе", "Красавица", "Шикарные ноги", "Милота", "Ой, какая красивая, какого она года?", "Символ красоты", "Кукла", - гласят отзывы.

Напомним, не так давно Сиви Махмуди появилась в платье с высоким разрезом и вызвала обсуждение в Сети - исполнительница представила отрывок новой песни, снявшись с актером и изобразив нежные чувства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164887-chem-starshe-tem-molozhe-poyavivshayasya-v-mini-yubke-sivi-mahmudi-iskupalas-v-komplimentah/

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