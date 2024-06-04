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"Эффектно": Сиви Махмуди появилась в платье с высоким разрезом и вызвала обсуждение в Сети

Опубликовано:

Сиви Махмуди
Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди представила отрывок новой песни, в коротком ролике она снялась с актером, изобразив чувства. Однако ее образ вызвал бурю обсуждения в соцсети, передает NUR.KZ.

Известие о выходе новой песни в исполнении Сиви Махмуди "Мәжбүрмін" порадовало поклонников ее творчества. Отрывок из песни Сиви разместила в Instagram.

Для съемок артистка выбрала чувственный и яркий образ - она появилась в красном платье на бретелях с высоким разрезом. Это оценили ее верные фанаты, но "уятмены" тоже не остались в стороне.

"Красиво, и даже завидую как женщина, но у вас ранее был другой образ и стиль", "Людям нашлась тема для обсуждения, начинайте", "Не надо было в таком платье сниматься", "Вы словно говорите: "Уятмены в студию!", но мне понравилось", "Разрез - отдельная тема", "Сильный камбэк. Эффектно вошла после перерыва", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2111778-effektno-sivi-mahmudi-poyavilas-v-plate-s-vysokim-razrezom-i-vyzvala-obsuzhdenie-v-seti/

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