Фариза Тореали устроила осеннюю фотосессию с мужем и дочерью

Блогер-миллионник Фариза Тореали, младшая сестра казахстанского певца Торегали Тореали, показала новую фотосессию с мужем и маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

Фариза и ее супруг, спортсмен Дархан Нортаев, запечатлелись во время прогулки с маленькой дочерью, которая родилась в конце прошлого года.

Инстадива поразмышляла над вечной темой любви.

"Если в твоем сердце есть любовь, ты все преодолеешь. Но быть любимым легко, а вот любить гораздо сложнее. Любить без всяких условий, преданно, искренне, по-настоящему", - написала она.

Фариза отметила, что любить человека таким, какой он есть, очень сложно, ведь нет идеальных людей.

"Любить - значит, принимать человека полностью. Если мы смотрим на своего избранника как на обычного человека с изъянами - нам нелегко, но если видим в нем творение Всевышнего - вот тогда мы испытаем настоящее счастье", - заявила она.

"Твои слова дошли до моего сердца", "Дорогие мои, будьте счастливы", "Вы правы! Очень красиво написано! Вам надо написать книгу!" - прокомментировали ее пост подписчики.