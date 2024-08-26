"С ума сойти": Айя Шалкар появилась в пиджаке на голое тело и капроновых колготках
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Казахстанская модель Айя Шалкар представила новую креативную фотосессию - ее необычный образ оценили подписчики в Instagram, где Айя и разместила снимки, передает NUR.KZ.
"Мужчина в ней был сильнее женщины в нем", - написала Айя.
Для фото молодая модель выбрала необычный образ - она появилась в черном пиджаке на голое тело и черных капроновых колготках, волосы были уложены назад, а неброский макияж подчеркнул ее зеленые глаза.
"Ее выгнали из страны из-за ее красоты", "Ну до чего хороша", "С ума сойти", "Что происходит с тобой?", "Красавица", "Вы "Дюной" вдохновлялись?", "Напомнило глянец из 90-х", "Прекрасная", - не поскупились на комплименты фанаты.
Недавно улетевшая в Турцию Айя Шалкар показала фигуру в купальниках.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153325-s-uma-soyti-ayya-shalkar-poyavilas-v-pidzhake-na-goloe-telo-i-kapronovyh-kolgotkah/