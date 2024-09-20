"Какая красота": Мади Рымбаев очаровал фанатов стильными фото

Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев, сын Розы Рымбаевой и младший брат Али Окапова, порадовал фанатов свежими снимками на фоне ночного Алматы, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте Мади, можно увидеть молодого человека в стильном образе в красном освещении - он позировал на фоне ночного неба Алматы.

Поклонницы и поклонники были восхищены увиденным - они оставили десятки комментариев под публикацией.

"Красавчик", "Огонь", "Давай концерт в Астане", "Приезжай в Усть-Каменогорск", "Какой краш", "Какая красота", "Мади, заметь", "Почему такой красивый", - написали восторженные фанаты.

Этим летом Мади Рымбаев получил степень магистра - в честь "красного" диплома он покрасил волосы в красный цвет. На церемонию вручения диплома поддержать Мади пришел его родной брат Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай.