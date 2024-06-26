Мади Рымбаев покрасил волосы в цвет полученного диплома магистра (фото, видео)
Опубликовано:
Казахстанский певец и автор песен Мади Рымбаев получил степень магистра - на церемонию вручения диплома сын Розы Рымбаевой пришел с новым цветом волос, передает NUR.KZ.
На церемонию вручения диплома поддержать Мади пришел его родной брат Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай. Они опубликовали несколько Instagram-сторис с поздравлениями.
Сюрпризом, однако, стало еще и то, что Рымбаев специально к этому дню кардинально сменил цвет волос - в тон красному диплому.
"Сегодня Мади получает диплом магистра, закончил магистратуру. Поздравляю! С такими волосами ты - настоящий магистр", - обратился Окапов к Мади.
Он также опубликовал совместную фотографию с младшим братом, который гордо держал диплом в руках.
Недавно Мади Рымбаев публиковал фотографии, на которых напомнил фанатам Виктора Цоя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2124195-madi-rymbaev-pokrasil-volosy-v-cvet-poluchennogo-diploma-magistra-foto-video/