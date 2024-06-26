Мади Рымбаев покрасил волосы в цвет полученного диплома магистра (фото, видео)

Казахстанский певец и автор песен Мади Рымбаев получил степень магистра - на церемонию вручения диплома сын Розы Рымбаевой пришел с новым цветом волос, передает NUR.KZ.

На церемонию вручения диплома поддержать Мади пришел его родной брат Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай. Они опубликовали несколько Instagram-сторис с поздравлениями.

Сюрпризом, однако, стало еще и то, что Рымбаев специально к этому дню кардинально сменил цвет волос - в тон красному диплому.

"Сегодня Мади получает диплом магистра, закончил магистратуру. Поздравляю! С такими волосами ты - настоящий магистр", - обратился Окапов к Мади.

Он также опубликовал совместную фотографию с младшим братом, который гордо держал диплом в руках.

Али Окапов и Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Недавно Мади Рымбаев публиковал фотографии, на которых напомнил фанатам Виктора Цоя.