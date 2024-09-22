Карди Би показала стройную фигуру спустя 12 дней после родов

Объявившая ранее о рождении третьего ребенка Карди Би опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых продемонстрировала красивую фигуру, передает NUR.KZ.

Недавно рэперша порадовала поклонников приятной новостью - она стала мамой в третий раз. Артистка опубликовала в соцсетях снимки с новорожденной дочерью.

Спустя менее чем через неделю Карди Би опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует с брендовыми сумками.

На знаменитости облегающие джинсы, нежно розовые туфли на высоком каблуке, полосатая вязаная кофта, которая оголяет ее тонкую талию. Образ дополнили очки и оригинальная прическа.

По информации на сайте IMDb, Карди Би (настоящее имя Белкализ Марленис Альманзар) родилась 11 октября 1992 года в Манхэттене, но выросла в Бронксе. В 2010-х годах стала интернет-знаменитостью после того, как несколько ее постов и видео стали популярными на Vine и Instagram. С 2015 по 2017 год была участницей реалити-шоу.

В 2017 году подписала контракт с Atlantic Records. В следующем году выпустила дебютный альбом Invasion of Privacy, который побил разные рекорды.

В браке с рэпером Offset родила троих детей.