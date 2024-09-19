"Вот это пресс!": многодетная Лидо похвасталась фигурой в стильном аутфите

Казахстанская певица Лидия Досалина, более известная как Лидо, представила эффектный образ и похвасталась упругим прессом. Многодетная мама собрала комплименты, передает NUR.KZ.

Стильный и дерзкий образ Лидо оценили в Сети - многодетная мама продемонстрировала фигуру и упругий пресс, примерив оригинальный аутфит.

"Пресс вошел в чат", - отметила она.

"Как? Откуда такой пресс?", "Вау! Горячая малышка", "Моя большая любовь", "Вы шикарная", "Жаным, ты ведьма или в холодильнике живешь?", "Вот это пресс! Мотивация мне в зале", "Невероятная", "Сколько я за вами наблюдаю и всегда восхищаюсь. Хочется вживую увидеть вас и познакомиться, и обнять", - отреагировали подписчики.

Напомним, Лидо в кожаном корсете и высоких ботфортах собрала комплименты в соцсети.