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"Вот это пресс!": многодетная Лидо похвасталась фигурой в стильном аутфите

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская певица Лидия Досалина, более известная как Лидо, представила эффектный образ и похвасталась упругим прессом. Многодетная мама собрала комплименты, передает NUR.KZ.

Стильный и дерзкий образ Лидо оценили в Сети - многодетная мама продемонстрировала фигуру и упругий пресс, примерив оригинальный аутфит.

"Пресс вошел в чат", - отметила она.

"Как? Откуда такой пресс?", "Вау! Горячая малышка", "Моя большая любовь", "Вы шикарная", "Жаным, ты ведьма или в холодильнике живешь?", "Вот это пресс! Мотивация мне в зале", "Невероятная", "Сколько я за вами наблюдаю и всегда восхищаюсь. Хочется вживую увидеть вас и познакомиться, и обнять", - отреагировали подписчики.

Напомним, Лидо в кожаном корсете и высоких ботфортах собрала комплименты в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163550-vot-eto-press-mnogodetnaya-lido-pohvastalas-figuroy-v-stilnom-autfite/

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