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Лидо в кожаном корсете и высоких ботфортах собрала комплименты в соцсети

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская певица Лидия Досалина, более известная как Лидо, представила новый образ, который вызвал восторг в соцсети. Многодетную маму искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.

Кожаный корсет и черные высокие ботфорты сделали образ Лидо очень стильным и дерзким.

"Мне так красиво", - написала исполнительница.

Фанаты, оценившие ее новый образ, пришли в полный восторг от увиденного. Публикация тут же запестрела от "огонечков" и "сердечек".

"Восхищаюсь вами", "Красивая", "Икона стиля", "У Лидоши каждый день Fashionweek", "Как круто", "Женщина-огонь", "Чудесная", - выразили свое восхищение фанаты певицы.

Немногим ранее многодетная Лидо предстала перед фанатами в нежном образе - певица позировала стоя на скалах у моря в белом ансамбле - топе с длинным рукавом и юбке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2121192-lido-v-kozhanom-korsete-i-vysokih-botfortah-sobrala-komplimenty-v-socseti/

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