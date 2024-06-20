Лидо в кожаном корсете и высоких ботфортах собрала комплименты в соцсети

Казахстанская певица Лидия Досалина, более известная как Лидо, представила новый образ, который вызвал восторг в соцсети. Многодетную маму искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.

Кожаный корсет и черные высокие ботфорты сделали образ Лидо очень стильным и дерзким.

"Мне так красиво", - написала исполнительница.

Фанаты, оценившие ее новый образ, пришли в полный восторг от увиденного. Публикация тут же запестрела от "огонечков" и "сердечек".

"Восхищаюсь вами", "Красивая", "Икона стиля", "У Лидоши каждый день Fashionweek", "Как круто", "Женщина-огонь", "Чудесная", - выразили свое восхищение фанаты певицы.

Немногим ранее многодетная Лидо предстала перед фанатами в нежном образе - певица позировала стоя на скалах у моря в белом ансамбле - топе с длинным рукавом и юбке.