"Молодеете с каждым днем": Маржан Арапбаеву в роскошном платье усыпали комплиментами в Сети
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46-летняя казахстанская исполнительница, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева сразила поклонников эффектным образом. Кадры из Туркестана артистка разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
"Люблю тебя, Туркестан", - написала Маржан Арапбаева под публикацией.
Певица запечатлелась на фоне ночного города в роскошном белом платье, украшенном жемчужными нитями. Светлые длинные волосы артистки развеваются на ветру. Поклонники тут же отреагировали в комментариях.
"Вы молодеете с каждым днем", "Вы как Русалочка, которая вышла из воды", "Этому миру нужны такие талантливые, мудрые, с шикарным голосом, как вы", "Просто красотка", "Дива", "Нет изъяна", "Статуя", - гласят отзывы под публикацией.
О том, чем известна и как живет казахстанская певица Маржан Арапбаева, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163283-molodeete-s-kazhdym-dnem-marzhan-arapbaevu-v-roskoshnom-plate-usypali-komplimentami-v-seti/