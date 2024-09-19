"Молодеете с каждым днем": Маржан Арапбаеву в роскошном платье усыпали комплиментами в Сети

46-летняя казахстанская исполнительница, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева сразила поклонников эффектным образом. Кадры из Туркестана артистка разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Люблю тебя, Туркестан", - написала Маржан Арапбаева под публикацией.

Певица запечатлелась на фоне ночного города в роскошном белом платье, украшенном жемчужными нитями. Светлые длинные волосы артистки развеваются на ветру. Поклонники тут же отреагировали в комментариях.

"Вы молодеете с каждым днем", "Вы как Русалочка, которая вышла из воды", "Этому миру нужны такие талантливые, мудрые, с шикарным голосом, как вы", "Просто красотка", "Дива", "Нет изъяна", "Статуя", - гласят отзывы под публикацией.

О том, чем известна и как живет казахстанская певица Маржан Арапбаева, можно прочитать здесь.