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Звезда "Бизнеса по-казахски" восхитила свежими фото из Алматы

Опубликовано:

Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса, звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Осенний образ кинозвезды пришелся по вкусу поклонникам ее творчества - яркие алматинские фото украсили страницу Гульназ в соцсети. Актриса рассказала, что отметила очередную годовщину проживания в южной столице.

"Вот и исполнилось 14 лет, как я живу в Алматы. Каждая улица, каждый сезон, горы и природа занимают огромное место в моем сердце. Встречаю свою тридцать первую осень с распростертыми объятиями", - написала Жоланова.

"Отлично, поздравляю!", "Красота", "На первом фото сердечко вышло", "Нежность", "Будь счастлива, девочка", - написали поклонники в комментариях.

Ранее Гульназ Жоланова рассказывала, планирует ли дальше сниматься в кино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162938-zvezda-biznesa-po-kazahski-voshitila-svezhimi-foto-iz-almaty/

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