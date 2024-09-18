Звезда "Бизнеса по-казахски" восхитила свежими фото из Алматы
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Казахстанская актриса, звезда франшизы "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.
Осенний образ кинозвезды пришелся по вкусу поклонникам ее творчества - яркие алматинские фото украсили страницу Гульназ в соцсети. Актриса рассказала, что отметила очередную годовщину проживания в южной столице.
"Вот и исполнилось 14 лет, как я живу в Алматы. Каждая улица, каждый сезон, горы и природа занимают огромное место в моем сердце. Встречаю свою тридцать первую осень с распростертыми объятиями", - написала Жоланова.
"Отлично, поздравляю!", "Красота", "На первом фото сердечко вышло", "Нежность", "Будь счастлива, девочка", - написали поклонники в комментариях.
Ранее Гульназ Жоланова рассказывала, планирует ли дальше сниматься в кино.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162938-zvezda-biznesa-po-kazahski-voshitila-svezhimi-foto-iz-almaty/