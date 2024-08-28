"Первый отпуск за 10 лет": Гульназ Жоланова рассказала, планирует ли дальше сниматься в кино

Звезда фильма "Бизнес по-казахски" Гульназ Жоланова прокомментировала свое будущее в казахстанском кинематографе. Сейчас актриса находится в декретном отпуске, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram-сторис, экранная любовь героя Нурлана Коянбаева во франшизе "Бизнес по-казахски" выразила надежду на то, что еще вернется в кино, однако сейчас она наслаждается декретным отпуском.

"Надеюсь, что буду (сниматься в кино - прим. ред.). Как приду в себя и как смогу позволить долгие киношные смены и выезды за город. Пока тихо и спокойно проживаю свой декретный отпуск. Первый отпуск за 10 лет в этой сфере. Планов не строю. Сейчас у нас другой фокус - расскажу в свое время", - заинтриговала фанатов Гульназ.

Жоланова также рассказала, что ее последний проект появился на экранах кинотеатров в апреле этого года, а съемки прошли в феврале, когда ее ребенок был совсем маленьким.

"Работать с маленьким малышом - это еще какой труд, предпочитаю не работать, пока не подрастем", - заключила актриса.

Сторис Гульназ Жолановой. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Накануне Гульназ Жоланова призналась, что набрала 14 кг во время беременности.