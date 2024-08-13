"Скромно и со вкусом": фанаты восхитились пляжными нарядами Аши Матай на Алаколе

Казахстанская актриса и телеведущая Аша Матай показала в соцсети фото с семейного отдыха на Алаколе. Подписчики похвалили ее за закрытую пляжную одежду, передает NUR.KZ.

"Хитовым место отдыха этим летом стал Алаколь. С друзьями, с детьми мы приехали сюда веселой компанией. В эти жаркие дни мы купаемся в прохладной и прозрачной воде", - написала Аша, не скрывая своего хорошего настроения.

Как отметила она, отдых удался на славу. Подписчики порадовались за нее, а заодно отметили, что Аша всегда выбирает стильные и скромные вещи, даже на пляже на ней закрытая одежда.

"Я так уважаю Ашу, в любом месте она одета скромно и со вкусом", "Никогда не видела, чтобы Аша была раздетой, всегда все прикрыто, это несомненно уважение к мужу", "На Алаколе классно, хорошего вам отдыха", "Молодцы!" - отметили пользователи соцсети.