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"Скромно и со вкусом": фанаты восхитились пляжными нарядами Аши Матай на Алаколе

Опубликовано:

Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса и телеведущая Аша Матай показала в соцсети фото с семейного отдыха на Алаколе. Подписчики похвалили ее за закрытую пляжную одежду, передает NUR.KZ.

"Хитовым место отдыха этим летом стал Алаколь. С друзьями, с детьми мы приехали сюда веселой компанией. В эти жаркие дни мы купаемся в прохладной и прозрачной воде", - написала Аша, не скрывая своего хорошего настроения.

Как отметила она, отдых удался на славу. Подписчики порадовались за нее, а заодно отметили, что Аша всегда выбирает стильные и скромные вещи, даже на пляже на ней закрытая одежда.

"Я так уважаю Ашу, в любом месте она одета скромно и со вкусом", "Никогда не видела, чтобы Аша была раздетой, всегда все прикрыто, это несомненно уважение к мужу", "На Алаколе классно, хорошего вам отдыха", "Молодцы!" - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148192-skromno-i-so-vkusom-fanaty-voshitilis-plyazhnymi-naryadami-ashi-matay-na-alakole/

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