"Выглядит дискомфортно": Николь Шерзингер в бикини посидела на древней лаве

Американская певица, экс-солистка группы "The Pussycat Dolls" Николь Шерзингер запечатлелась в бикини, при этом фон она выбрала весьма нетривиальный - древнюю лаву, передает NUR.KZ.

На свежих фотографиях в своем Instagram-аккаунте 46-летняя Шерзингер в очередной раз похвасталась подтянутой фигурой на Гавайских островах. Однако это были не просто пляжные снимки, а воссоединение с природой на черных камнях вулканических пород.

Певица рассказала, для чего она медитирует именно таким образом.

"Сидя на древней лаве, я соединяюсь с корнями моих предков, принимая вечное наследие, запечатленное в вулканических камнях", - рассказала Николь.

"Добро пожаловать на Гавайи", "Выглядит дискомфортно", "Николь, красотка, совсем не изменилась", "Эстетично", "Ты горячее лавы", - написали восхищенные поклонники.