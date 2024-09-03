"Выглядит дискомфортно": Николь Шерзингер в бикини посидела на древней лаве
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Американская певица, экс-солистка группы "The Pussycat Dolls" Николь Шерзингер запечатлелась в бикини, при этом фон она выбрала весьма нетривиальный - древнюю лаву, передает NUR.KZ.
На свежих фотографиях в своем Instagram-аккаунте 46-летняя Шерзингер в очередной раз похвасталась подтянутой фигурой на Гавайских островах. Однако это были не просто пляжные снимки, а воссоединение с природой на черных камнях вулканических пород.
Певица рассказала, для чего она медитирует именно таким образом.
"Сидя на древней лаве, я соединяюсь с корнями моих предков, принимая вечное наследие, запечатленное в вулканических камнях", - рассказала Николь.
"Добро пожаловать на Гавайи", "Выглядит дискомфортно", "Николь, красотка, совсем не изменилась", "Эстетично", "Ты горячее лавы", - написали восхищенные поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156725-vyglyadit-diskomfortno-nikol-sherzinger-v-bikini-posidela-na-drevney-lave/