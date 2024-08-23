"Добро пожаловать в Казахстан": Диана Коркунова запечатлелась в Чарынском каньоне

Популярная модель с казахскими корнями приехала в Алматы - 27-летняя Диана Коркунова сделала несколько снимков на фоне природных красот региона, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте, Диана в коротком черном платье, а также в спортивных шортах и футболке покрасовалась на фоне природы. Особенно внимательные подписчики ее блога узнали одну из локаций - Чарынский каньон.

"Казахские пейзажи", - подписала публикацию Коркунова, добавив эмодзи в форме сердца.

"Добро пожаловать в Казахстан", "Легендарная", "Лучшая природа", "Самая крутая знаменитость", "Прекрасная", "Чарын", "Самая красивая", "Королева", - написали восхищенные поклонники, поприветствовав Диану в нашей стране.

Не так давно мы писали, что Коркунова поплавала в необычном джакузи, надев пеньюар без лифа.