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"Добро пожаловать в Казахстан": Диана Коркунова запечатлелась в Чарынском каньоне

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Популярная модель с казахскими корнями приехала в Алматы - 27-летняя Диана Коркунова сделала несколько снимков на фоне природных красот региона, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте, Диана в коротком черном платье, а также в спортивных шортах и футболке покрасовалась на фоне природы. Особенно внимательные подписчики ее блога узнали одну из локаций - Чарынский каньон.

"Казахские пейзажи", - подписала публикацию Коркунова, добавив эмодзи в форме сердца.

"Добро пожаловать в Казахстан", "Легендарная", "Лучшая природа", "Самая крутая знаменитость", "Прекрасная", "Чарын", "Самая красивая", "Королева", - написали восхищенные поклонники, поприветствовав Диану в нашей стране.

Не так давно мы писали, что Коркунова поплавала в необычном джакузи, надев пеньюар без лифа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152375-dobro-pozhalovat-v-kazahstan-diana-korkunova-zapechatlelas-v-charynskom-kanone/

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