"Королева ночи": звезда "Холостяка" появилась в оригинальном вечернем платье

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина попозировала в оригинальном вечернем платье. Фотографии девушка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Аида появилась в черном легком платье с мелким цветочным принтом и ассиметричным подолом. Свой вечерний образ участница "Холостяка" дополнила черной сумочкой. Легкие кудри и неброский макияж подчеркнули красоту девушки.

"Магическая ночь", - написала она.

Фанаты забросали модель комплиментами и "сердечками".

"Платье! Что за бренд?", "Вау-вау", "Великолепная", "Королева ночи", "Я думаю, ты более магическая, чем эта ночь", "Оглушительно", "Хороша!", "Ах, какая женщина!" - высказались комментаторы в Сети.

Ранее звезда "Холостяка" Аида Уразбахтина показала фигуру в бикини во время отдыха на экзотическом острове.