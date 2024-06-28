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Эзотерика

"Королева ночи": звезда "Холостяка" появилась в оригинальном вечернем платье

Опубликовано:

Аида Уразбахтина
Аида Уразбахтина. Фото: instagram.com/aida.offi

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина попозировала в оригинальном вечернем платье. Фотографии девушка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Аида появилась в черном легком платье с мелким цветочным принтом и ассиметричным подолом. Свой вечерний образ участница "Холостяка" дополнила черной сумочкой. Легкие кудри и неброский макияж подчеркнули красоту девушки.

"Магическая ночь", - написала она.

Фанаты забросали модель комплиментами и "сердечками".

"Платье! Что за бренд?", "Вау-вау", "Великолепная", "Королева ночи", "Я думаю, ты более магическая, чем эта ночь", "Оглушительно", "Хороша!", "Ах, какая женщина!" - высказались комментаторы в Сети.

Ранее звезда "Холостяка" Аида Уразбахтина показала фигуру в бикини во время отдыха на экзотическом острове.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2125881-koroleva-nochi-zvezda-holostyaka-poyavilas-v-originalnom-vechernem-plate/

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