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Сыгравшая Хюррем-султан Мерьем Узерли появилась босая в пышной мини-юбке

Опубликовано:

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

41-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, исполнительница роли Хюррем-султан в турецком сериале "Великолепный век", показалась в мини-юбке, передает NUR.KZ.

На новых фото звезда сериалов "Великолепный век" и "Королева ночи" появилась в наряде, который подчеркнул ее стройные и длинные ноги - актриса примерила темную рубашку и пышную мини-юбку с карманами.

На первых снимках она позирует стоя, на других - сидит на полу босая. В локации Мерьем указала одну из гостиниц в Стамбуле.

"Любимая Хюрремочка", "Наша красавица Хюррем-султан", "Моя королева", "Очень красивая", "Такая милая", "Не садись на холодный кафель", "Моя любовь", "Просто и элегантно", - оценили фанаты.

Мы также писали, что Мерьем Узерли отметила день рождения на берегу моря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154003-sygravshaya-hyurrem-sultan-merem-uzerli-poyavilas-bosaya-v-pyshnoy-mini-yubke/

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