Жена Али Окапова вышла в свет с их подросшим сыном и очаровала Казнет

Казахстанская певица и кобызистка, участница группы "Assyl" Акерке Буркитбай посетила семейное мероприятие ведущего Тимура Балымбетова со своим сыном Зейном, передает NUR.KZ.

Пока Али Окапов занят работой, его супруга Акерке и их маленький сын Зейн засветились на празднике Тимура Балымбетова. Артистка была в розовой двойке с белыми перьями на манжетах.

На опубликованных в Instagram фотографиях певицу можно было увидеть с братом Али Окапова Мади Рымбаевым, а также с Тимуром Балымбетовым и его женой Лаурой.

"На память с семейного мероприятия наших дорогих друзей. Это был невероятно добрый и искренний вечер. Поздравляю от всей души!" - написала Буркитбай под публикацией.

"Красотка", "Семья - образец для подражания", "Зейн уже ходит по тоям", "Акерке ханым, будьте счастливы", - написали фанаты в комментариях.

Недавно Акерке Буркитбай очаровала фото, снятым на природе.