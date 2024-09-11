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Жена Али Окапова вышла в свет с их подросшим сыном и очаровала Казнет

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская певица и кобызистка, участница группы "Assyl" Акерке Буркитбай посетила семейное мероприятие ведущего Тимура Балымбетова со своим сыном Зейном, передает NUR.KZ.

Пока Али Окапов занят работой, его супруга Акерке и их маленький сын Зейн засветились на празднике Тимура Балымбетова. Артистка была в розовой двойке с белыми перьями на манжетах.

На опубликованных в Instagram фотографиях певицу можно было увидеть с братом Али Окапова Мади Рымбаевым, а также с Тимуром Балымбетовым и его женой Лаурой.

"На память с семейного мероприятия наших дорогих друзей. Это был невероятно добрый и искренний вечер. Поздравляю от всей души!" - написала Буркитбай под публикацией.

"Красотка", "Семья - образец для подражания", "Зейн уже ходит по тоям", "Акерке ханым, будьте счастливы", - написали фанаты в комментариях.

Недавно Акерке Буркитбай очаровала фото, снятым на природе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160220-zhena-ali-okapova-vyshla-v-svet-s-ih-podrosshim-synom-i-ocharovala-kaznet/

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