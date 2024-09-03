"Сама нежность": жена Али Окапова заворожила фанатов фото, снятым на природе

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, показала нежную фотографию на осеннюю тематику в соцсети и искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.

"Осень", - лаконично подписала Акерке фото.

На нем она запечатлена в светлом платье с распущенными волосами сидя в лодке, а рядом лежат желтые полевые цветы. Умиротворенность, тишина, которые можно почувствовать через камеру, а также красота природы и модели на фото впечатлили пользователей соцсети.

"Сама нежность, здоровья крепкого вам желаю", "Красивая девушка", "Умница и красавица", "Умная келин", "Принцесса", - гласят комментарии под фото.

Ранее казахстанские исполнители Али Окапов и Акерке Буркитбай показали фотосет в соцсети и заинтриговали фанатов, которые подумали, что супруги готовятся к пополнению в семье.