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"Сама нежность": жена Али Окапова заворожила фанатов фото, снятым на природе

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, показала нежную фотографию на осеннюю тематику в соцсети и искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.

"Осень", - лаконично подписала Акерке фото.

На нем она запечатлена в светлом платье с распущенными волосами сидя в лодке, а рядом лежат желтые полевые цветы. Умиротворенность, тишина, которые можно почувствовать через камеру, а также красота природы и модели на фото впечатлили пользователей соцсети.

"Сама нежность, здоровья крепкого вам желаю", "Красивая девушка", "Умница и красавица", "Умная келин", "Принцесса", - гласят комментарии под фото.

Ранее казахстанские исполнители Али Окапов и Акерке Буркитбай показали фотосет в соцсети и заинтриговали фанатов, которые подумали, что супруги готовятся к пополнению в семье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2156457-sama-nezhnost-zhena-ali-okapova-zavorozhila-fanatov-foto-snyatym-na-prirode/

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