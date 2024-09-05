"Жутко похудела": фигуру Дины Саевой в очень коротком платье оценили фанаты

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фигуру и длинные ноги в экстремальном мини-платье на новых фото в Instagram, передает NUR.KZ.

Смелый образ модели оценили ее подписчики. На Саевой было мини-платье на бретелях экстремально короткой длины. Аутфит Дина дополнила черными сапогами.

В комментариях к фото подписчики выразили свое восхищение, но кое-кого такой наряд немного смутил. Другие же заметили, что модель похудела.

"Ну все ясно... Опять без трусов", "Любимая, как же ты красивая", "Богиня", "Сексуальная малышка", "Красавица", "Только мне одной кажется, что она жутко похудела?", "Что за ноги!", "Королева", - гласят отзывы подписчиков.

Немногим ранее Дина Саева продемонстрировала разные образы - от закрытого наряда в платке до свитшота без штанов.