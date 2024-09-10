"Ваша Аня вернулась": Седокова после развода примерила образ времен "ВИА Гры" (видео)

Популярная исполнительница показала свое внешнее преображение после развода. Анна Седокова покрасила волосы в рыжий цвет, чем напомнила фанатам времена "ВИА Гры", передает NUR.KZ.

После развода с мужем – баскетболистом Янисом Тиммой – Анна Седокова решила сменить имидж. Артистка призналась, что долго не могла решиться на это, а также развеяла популярный миф о себе.

"Получается, я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете, но никогда не решалась. И еще забавнее факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как "рыженькая из ВИА Гры". Хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе, "Убей мою подругу", примерно месяц", - призналась Седокова.

Исполнительница хита «Сердце в бинтах» добавила, что чувствует себя "абсолютно счастливо".

"Теперь точно "как раньше". Ваша любимая Аня вернулась", - заключила артистка.