"Город, в который я обожаю возвращаться": Нюша поделилась фото из Абу-Даби
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Российская певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, поделилась в Instagram фотографиями из Абу-Даби, где посетила мечеть шейха Зайда - одну из шести самых больших мечетей в мире, передает NUR.KZ.
"Абу-Даби — это город, в который я обожаю возвращаться. Здесь невероятная атмосфера, полное ощущение безопасности, красоты и возможностей для всей семьи.
Вы знаете, что мои детки учатся в Эмиратах, и мы часто проводим время в Абу-Даби.
В эту поездку снова побывала в мечети шейха Зайда — одно из самых прекрасных и вдохновляющих мест в мире", - написала она.
"Очень красиво", "Нюша, какая ты красивая", "Нюша, вам так подходит мусульманское одеяние", - прокомментировали в Сети.
Ранее Нюша появилась в платье-кольчуге и обворожила фолловеров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159743-gorod-v-kotoryy-ya-obozhayu-vozvrashchatsya-nyusha-podelilas-foto-iz-abu-dabi/