"Невероятная": Нюша появилась в платье-кольчуге и обворожила фолловеров

Российская певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, появилась в платье-кольчуге и впечатлила своих фанатов в Instagram. Они рассыпались в комплиментах под ее фото, передает NUR.KZ.

Золотое платье-кольчуга прекрасно подчеркнуло фигуру артистки. Макияж оттенил ее глаза и акцентировал внимание на губы.

Певица надела в дополнение к платью золотистые серьги и браслеты. Фанаты не поскупились на похвалу в адрес Нюши.

"Какая же красотка Нюша, глаза не такие грустные уже", "Как красиво", "Кайфовая", "Шик", "Ню, красавица! Так держать и вперед, ты лучшая!", "Ожидаем чудо", "Ох, какое платье", "Невероятная", "Эталон красоты", "Очень сексуальная", - написали комментаторы.

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