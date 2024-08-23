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Эзотерика

"Самая красивая женщина Турции": фанаты восхитились фигурой Фахрие Эвджен в купальнике

Опубликовано:

Фахрие Эвджен
Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Звезда турецкого сериала "Королек - птичка певчая" Фахрие Эвджен понежилась на пляже под ярким солнцем. Фанаты оценили фигуру молодой мамы в купальнике, передает NUR.KZ.

Леопардовый купальник с ярким голубым парео, обвязанным на бедрах, стройная фигура и очаровательная улыбка - Фахрие Эвджен попозировала на пляже.

Красочный пейзаж и яркое солнце придали фотографиям еще больше экспрессии. Многомиллионная читательская аудитория актрисы в Instagram отреагировала на снимки.

"Красавица моя", "С любовью из Бангладеш", "Королева", "Прекрасная леди и прекрасное место", "Когда вы начнете новый проект?", "Фахрие, ты изумительно прекрасна", "Самая красивая женщина Турции", - написали фанаты.

Ранее Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, выложила в Сеть снимки в эффектном купальнике и была названа Русалочкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152744-samaya-krasivaya-zhenshchina-turcii-fanaty-voshitilis-figuroy-fahrie-evdzhen-v-kupalnike/

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