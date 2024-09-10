Прозрачное платье и пуанты: мать пятерых детей Глафира Тарханова впечатлила новыми фото
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Российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", показала новую фотосессию. На снимках она запечатлелась в нежном "летящем" образе, передает NUR.KZ.
"В мечтах о новых мощных героинях! Интересно, а вы меня видите в какой роли?" - спросила она своих фанатов.
Актриса запечатлелась в образе балерины в нежном голубом платье, для эффектных фото она встала на пуанты. Фанаты отметили, что ей любая роль по плечу.
"Хочется увидеть вас в хорошем историческом проекте", "Красивые какие фото, Глафирочка! Вы талантливая красотка!", "Вам любые образы покорны", "Всегда разная, бесконечно красивая", "В отличной форме после пятых родов!" - пишут комментарии в Сети.
Напомним, в июне Тарханова родила пятого ребенка. Теперь у нее четыре сына и дочь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159568-prozrachnoe-plate-i-puanty-mat-pyateryh-detey-glafira-tarhanova-vpechatlila-novymi-foto/