Прозрачное платье и пуанты: мать пятерых детей Глафира Тарханова впечатлила новыми фото

Российская актриса Глафира Тарханова, звезда сериала "Громовы", показала новую фотосессию. На снимках она запечатлелась в нежном "летящем" образе, передает NUR.KZ.

"В мечтах о новых мощных героинях! Интересно, а вы меня видите в какой роли?" - спросила она своих фанатов.

Актриса запечатлелась в образе балерины в нежном голубом платье, для эффектных фото она встала на пуанты. Фанаты отметили, что ей любая роль по плечу.

"Хочется увидеть вас в хорошем историческом проекте", "Красивые какие фото, Глафирочка! Вы талантливая красотка!", "Вам любые образы покорны", "Всегда разная, бесконечно красивая", "В отличной форме после пятых родов!" - пишут комментарии в Сети.

Напомним, в июне Тарханова родила пятого ребенка. Теперь у нее четыре сына и дочь.