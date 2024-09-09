"Так классно похудела": Асель Аскар в бикини сразила Казнет

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар улетела в Дубай и покрасовалась в мини-купальнике. Поклонники отметили изменения во внешнем виде инстадивы, передает NUR.KZ.

В новой солнечной Instagram-публикации из ОАЭ Асель Аскар продемонстрировала фигуру со всех ракурсов. Отдыхающая на пляже актриса показалась в бикини, а на некоторых снимках она надевала солнцезащитные очки в белой оправе.

"Можно я тут останусь? Красиво проживаю свою молодость. "Молодость" и "старость" - понятия растяжимые. Я здесь наполняюсь. Заметно? Фигуру доведу до идеала и буду пушка. А пока так. Но тоже вроде неплохо, согласитесь?

А еще заметила, мне идет роскошь и отдых! Вам так не кажется? Вот прям вписываюсь", - подписала публикацию Асель.

Поклонники инстадивы заметили, что она сбросила вес.

"Эта девочка такая, какая есть - без фотошопа, молодец", "Аселя, вы большая молодец, постоянно на позитиве", "Классная фигура! Шикарная женщина шикарна во всем", "Такая естественная", "Никакого лишнего жира, фигура - огонь", "Так классно похудела", - гласят комментарии.

Не так давно Асель Аскар публиковала фото в белье, которые вызвали споры в Сети.