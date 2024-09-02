"Не стыдишься?": Асель Аскар в белье спровоцировала споры в Сети

Казахстанская блогерша и актриса Асель Аскар опубликовала снятые в Дубае фото в белье и без него - снимки вызвали массу обсуждений среди фолловеров в Instagram, передает NUR.KZ.

Асель Аскар, которая сейчас активно приводит фигуру в порядок тренировками в зале, решила показать промежуточные результаты. Актриса призналась, что хотела опубликовать более откровенные снимки, однако, и эти фотографии стали предметом массового обсуждения.

"Как вам мои изменения? Я так хотела выложить более непристойные фото, но потом пожалела свою аудиторию. Потихонечку, плавно, размеренно будем менять контент на "уят" контент. А если честно, вы видите рельефы? Занимаюсь спортом и сижу на диете 3 месяца", - обратилась к подписчикам своего блога Асель.

Уятмены тотчас поспешили пристыдить 33-летнюю блогершу.

"Ничего личного против Вас не имею. Но, прежде всего, всю эту работу вы делаете для себя, для своего здорового будущего. Выкладывать такие фото и доказывать аудитории, зачем?", "Не вижу ничего красивого, ну вот честно. Обычная фигура", "Ты же нормальная, не стыдишься?", "Есть нюансы и ценности, можно было свою фигуру показать в спорткостюме гимнаста", - написали они.

Поклонники, однако, встали на защиту Асель.

"Моя красотка", "Видно, ноги накачали, да и в целом - огонь", "Она же не голая. Люди снимаются в купальниках, и ничего", "Продолжай в том же духе", - поддержали ее фанаты.

Недавно Асель Аскар публиковала провокационное видео о современных мужчинах.