"Будущая королева Голливуда": Сальма Хайек показала себя в юности

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала редкое архивное фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке Сальма запечатлена в годы юности, передает NUR.KZ.

На фото юная Сальма лежит на траве и смотрит в камеру. На смуглой девочке с волнистыми волосами - летнее платье с рукавами-крылышками. Фанаты умилились архивному фото и отметили, что голливудская дива уже тогда была настоящей красавицей.

"Эта девочка вырастет и станет самой прекрасной женщиной, когда-либо благословлявшей эту планету", "Красивая и шикарная девушка, будущая королева Голливуда", "Как это мило", - отреагировали поклонники Сальмы на ее архивную фотографию.

Напомним, 57-летняя звезда фильмов "От заката до рассвета" и "Фрида" похвасталась фигурой в бикини.