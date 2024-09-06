"Будущая королева Голливуда": Сальма Хайек показала себя в юности
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57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала редкое архивное фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке Сальма запечатлена в годы юности, передает NUR.KZ.
На фото юная Сальма лежит на траве и смотрит в камеру. На смуглой девочке с волнистыми волосами - летнее платье с рукавами-крылышками. Фанаты умилились архивному фото и отметили, что голливудская дива уже тогда была настоящей красавицей.
"Эта девочка вырастет и станет самой прекрасной женщиной, когда-либо благословлявшей эту планету", "Красивая и шикарная девушка, будущая королева Голливуда", "Как это мило", - отреагировали поклонники Сальмы на ее архивную фотографию.
Напомним, 57-летняя звезда фильмов "От заката до рассвета" и "Фрида" похвасталась фигурой в бикини.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158218-budushchaya-koroleva-gollivuda-salma-hayek-pokazala-sebya-v-yunosti/