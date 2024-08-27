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"Круче тех, что вдвое моложе": 57-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини

Опубликовано:

Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Популярная актриса Сальма Хайек продемонстрировала прекрасную физическую форму на свежих фотографиях в мини-купальнике, снятых во время отдыха на Ибице, передает NUR.KZ.

57-летняя звезда фильмов "От заката до рассвета" и "Фрида" попозировала на яхте на фоне испанского флага - яркие фотографии появились в Instagram-аккаунте актрисы. Сальма предстала на фото в желтом бикини. Образ она дополнила солнцезащитными очками и цветными бусами.

Также она заплела в две косы волосы, на которых проблескивала седина.

"Желтое бикини и серебристые волосы - идеальная комбинация", - подписала публикацию Хайек.

Пост, к слову, собрал более 1,3 млн лайков и почти 8 тысяч комментариев.

"Эта фигура! Она по-прежнему круче тех, что вдвое моложе", "Ты достигла того, о чем многие и мечтать не могут, кого волнует седина?", "Какая ты красивая, Сальмита", "Настоящее тело", - написали восхищенные фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153925-kruche-teh-chto-vdvoe-molozhe-57-letnyaya-salma-hayek-pohvastalas-figuroy-v-bikini/

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