"Малышка на драйве": экс-супруга Моргенштерна попозировала на SUP-борде в море
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Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в своем Instagram новыми фотографиями, на которых позировала лежа на SUP-борде, передает NUR.KZ.
Великолепный пейзаж и красивая модель на снимках - отличное сочетание для удачной фотосессии.
Чувственный образ Дилары оценили пользователи соцсети и оставили свои комментарии под публикацией, которая тут же запестрела от эмодзи в виде красных сердец и огня.
"Хочу превратиться из пикми русалки в найк про квадробера, что думаете?" - спросила она своих подписчиков.
"Очень красиво, сразу видно фотограф шарящий", "Скажите, а вы в Черногории были?", "Малышка на драйве", "Ариэль курит в сторонке", "Дилара, я не знала ,что вы общаетесь на молодежном сленге", "Русалочка", - гласят отзывы.
Напомним, рассказавший о депрессии Моргенштерн извинился перед экс-супругой, но не получил ее прощения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158117-malyshka-na-drayve-eks-supruga-morgenshterna-popozirovala-na-sup-borde-v-more/