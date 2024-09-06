"Малышка на драйве": экс-супруга Моргенштерна попозировала на SUP-борде в море

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в своем Instagram новыми фотографиями, на которых позировала лежа на SUP-борде, передает NUR.KZ.

Великолепный пейзаж и красивая модель на снимках - отличное сочетание для удачной фотосессии.

Чувственный образ Дилары оценили пользователи соцсети и оставили свои комментарии под публикацией, которая тут же запестрела от эмодзи в виде красных сердец и огня.

"Хочу превратиться из пикми русалки в найк про квадробера, что думаете?" - спросила она своих подписчиков.

"Очень красиво, сразу видно фотограф шарящий", "Скажите, а вы в Черногории были?", "Малышка на драйве", "Ариэль курит в сторонке", "Дилара, я не знала ,что вы общаетесь на молодежном сленге", "Русалочка", - гласят отзывы.

Напомним, рассказавший о депрессии Моргенштерн извинился перед экс-супругой, но не получил ее прощения.