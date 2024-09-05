Шакира попозировала без штанов и собрала комплименты в Сети

Колумбийская поп-дива Шакира опубликовала фотографии, снятые в ходе подготовки к грядущему мировому турне - певица попозировала в футболке без штанов, передает NUR.KZ.

Шакира приоткрыла завесу подготовки к мировому турне, в которое отправится совсем скоро. Артистка запечатлелась в солнцезащитных очках с красной оправой и в удлиненной футболке, при этом штаны она решила не надевать.

"Тур "Женщины больше не плачут" загружается", - подписала публикацию артистка.

"Не могу дождаться", "Кто еще приблизил фото на максимум?", "Шакира поставила нас всех в режим ожидания", "Добавь еще даты, нам не терпится увидеть тебя", "Волчица", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.

Недавно 47-летняя Шакира похвасталась фигурой в полупрозрачном платье.