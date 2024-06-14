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"Феноменальная": 47-летняя Шакира похвасталась фигурой в прозрачном платье

Опубликовано:

Шакира
Шакира. Фото: instagram.com/shakira

Колумбийская поп-дива Шакира снялась для обложки журнала в разных образах - исполнительница хита "Hips Don't Lie" гордо продемонстрировала подтянутую фигуру, передает NUR.KZ.

Купальник с цепями, прозрачное платье с широким кожаным поясом, джинсовый комбинезон с вырезом - эти и другие наряды Шакира примерила для фотосессии, опубликованной в популярном американском журнале. Колумбийская певица продемонстрировала отличную физическую форму.

В подписи к публикации 47-летняя артистка поблагодарила издание за съемку.

Фанаты не жалели самых теплых комплиментов в адрес любимой исполнительницы.

"Шаки с годами как хорошее вино", "Волчица! Мы тебя любим", "Королева всего мира", "Феноменальная", "Пройдет тысяча лет, а Шакира останется несокрушимой королевой", "Как всегда красиво", - написали поклонники в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117580-fenomenalnaya-47-letnyaya-shakira-pohvastalas-figuroy-v-prozrachnom-plate/

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