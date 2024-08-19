Отдыхающая в Греции Ханде Эрчел похвасталась фигурой в эффектных купальниках

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел разместила горячие фото c отдыха в своем Instagram. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" продемонстрировала стройные ноги, передает NUR.KZ.

Ханде отдыхает в Порто Хели - это приморская деревня в Греции. На фото, которые турецкая кинозвезда разместила в своей ленте, она запечатлелась в разных купальниках - сиреневом, черном с леопардовым парео, а также эффектных бикини.

Солнечные фото подняли настроение ее поклонников со всего мира. Они поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях.

"Скоро к тебе придет все: покой на душе, счастливые глаза, улыбка и огонь в сердце", "Красивая и элегантная", "Я люблю видеть твою улыбку, она освещает мой день", "Самая прекрасная актриса в мире", - написали они.