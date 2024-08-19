Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отдыхающая в Греции Ханде Эрчел похвасталась фигурой в эффектных купальниках

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел разместила горячие фото c отдыха в своем Instagram. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" продемонстрировала стройные ноги, передает NUR.KZ.

Ханде отдыхает в Порто Хели - это приморская деревня в Греции. На фото, которые турецкая кинозвезда разместила в своей ленте, она запечатлелась в разных купальниках - сиреневом, черном с леопардовым парео, а также эффектных бикини.

Солнечные фото подняли настроение ее поклонников со всего мира. Они поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях.

"Скоро к тебе придет все: покой на душе, счастливые глаза, улыбка и огонь в сердце", "Красивая и элегантная", "Я люблю видеть твою улыбку, она освещает мой день", "Самая прекрасная актриса в мире", - написали они.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2150631-otdyhayushchaya-v-grecii-hande-erchel-pohvastalas-figuroy-v-effektnyh-kupalnikah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie