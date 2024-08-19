Отдыхающая в Греции Ханде Эрчел похвасталась фигурой в эффектных купальниках
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Турецкая киноактриса Ханде Эрчел разместила горячие фото c отдыха в своем Instagram. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" продемонстрировала стройные ноги, передает NUR.KZ.
Ханде отдыхает в Порто Хели - это приморская деревня в Греции. На фото, которые турецкая кинозвезда разместила в своей ленте, она запечатлелась в разных купальниках - сиреневом, черном с леопардовым парео, а также эффектных бикини.
Солнечные фото подняли настроение ее поклонников со всего мира. Они поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях.
"Скоро к тебе придет все: покой на душе, счастливые глаза, улыбка и огонь в сердце", "Красивая и элегантная", "Я люблю видеть твою улыбку, она освещает мой день", "Самая прекрасная актриса в мире", - написали они.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2150631-otdyhayushchaya-v-grecii-hande-erchel-pohvastalas-figuroy-v-effektnyh-kupalnikah/